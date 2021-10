Keynote Apple : avec ses nouveaux MacBook, la marque à la pomme s’adresse enfin aux professionnels

Autrement dit, l’époque des adaptateurs et autres docks qui permettaient de brancher plusieurs appareils à des machines en manque de ports est (presque) révolue.

À la surprise générale, les deux MacBook Pro annoncés hier soir (un modèle de 14 pouces et un autre de 16 pouces) sont donc équipés d’une multitude de ports. À savoir :

Autant dire que l’avance d’Apple ne fait que s’agrandir, et même s’il faudra attendre les vrais tests pour en savoir plus, sur le papier, la firme de Cupertino semble avoir mis au point deux monstres de puissance qui offrent des performances rarement atteintes sur un ordinateur portable grand public.

L’autre avantage de ces deux MacBook Pro, c’est la présence de deux nouvelles puces : la M1 Pro et la M1 Max. Des puces signées Apple qui viennent décupler la puissance offerte jusqu’à présent par la puce M1… une puce qui écrasait déjà la concurrence ( au grand dam d’Intel, abandonné par Apple et qui tente depuis de séduire les consommateurs à coups de campagnes publicitaires ratées ).

L’encoche passe de l’iPhone au Mac

Les récentes rumeurs disaient donc vrai : ces nouveaux MacBook possèdent une encoche sur le haut de l’écran. Mais à la différence de l’iPhone, elle ne vient pas découper l’écran pour y placer un module Face ID, mais permet à Apple d’agrandir l’écran sur les côtés.

Ainsi, en mode plein écran, les développeurs pourront tirer profit de cet espace supplémentaire pour y caser la barre de menu et offrir quelques millimètres d’espace de travail en plus. Est-ce que le choix d’Apple sera pour autant bien accueilli par les utilisateurs ? Rien n’est moins sûr. Mais qu’il s’agisse d’une bonne idée ou pas, on s’attend à voir la concurrence copier Apple, que ce soit justifié techniquement ou pas.