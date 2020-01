Justin Bieber incite ses fans à tricher sur Spotify et Apple Music pour devenir numéro un

Le chanteur a récemment dévoilé un nouveau single, Yummy. Un morceau que Bieber et son équipe souhaitent voir en tête des classements, et ce peu importe les moyens utilisés.



Un guide de triche

Dans une publication Instagram, effacée depuis, Justin Bieber et/ou son équipe marketing ont publié un petit guide, prémachant le travail à tous les fans qui souhaitent voir le chanteur en première position des classements.

La publication, repartagée depuis un compte fan (@Outlyning) explique notamment comment tricher sur Spotify. La démarche consistant à créer une playlist avec la chanson Yummy et l'écouter en boucle. Le compte explique qu'il ne faut surtout pas couper le son, mais conseille de le mettre suffisamment bas afin de laisser tourner la playlist pendant la nuit. Sur iTunes, la méthode est différente, le compte conseillant tout simplement d'acheter la chanson sur la boutique d'Apple ou de l'acheter plusieurs fois sur le site officiel de Justin Bieber. Enfin, sur YouTube, il est conseillé de rafraîchir la page plutôt que de relancer la vidéo. Et surtout, ne pas passer les publicités.

"Justin veut vraiment cette place de numéro un. Si vous ne souhaitez pas l'aider, ce n'est pas grave, ignorez cette publication. Ces conseils sont là pour tous ceux prêts à faire un petit effort", peut-on lire sous la publication du compte Outlyning.

Pas le premier à tricher

Justin Bieber n'est pas le premier artiste à tenter de contourner les règles des plateformes de streaming. Les fans d'Harry Styles avaient également essayé de gonfler les écoutes lors de la sortie du single "Sign of the Times". Plus récemment, des fans du groupe de K-Pop BTS avaient distribué plus de 1000 comptes Spotify afin de faciliter la manoeuvre.

Quoiqu'il en soit, pour être premier du classement Billboard (l'Ultratop américain), le single de Justin Bieber aura besoin de plus de 10 millions d'écoutes sur les plateformes la semaine de sa sortie. Reste à savoir si les fans y parviendront.