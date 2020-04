Just Dance : Bougez dans votre salon avec des playlists gratuites

Ubisoft a en effet ajouté de nouvelles chansons sur sa chaine YouTube , dédiée principalement aux plus petits. Mais en parcourant la page, on retrouve d’autres tubes mis à disposition gratuitement, comme Djadja d’Aya Nakamura, Bad Guy de Billie Eilish ou Sucker des Jonas Brothers. Évidemment, le but ici est de s’amuser en bougeant devant son écran, sans pression comme ça peut être le cas avec le jeu et son système de note à la fin de chaque prestation.

Ubisoft pense à tous les joueurs confinés. Après avoir proposé gratuitement Assassin’s Creed Odyssey et Rayman Legends, le développeur offre cette fois des vidéos de danse tirée de son jeu à succès, Just Dance.

Parmi les autres initiatives proposées par Ubisoft, il y a également l’application iOS et Android Just Dance Now, qui proposera gratuitement une nouvelle chanson par jour pendant un mois.

Enfin, pour les détenteurs du jeu Just Dance 2020 (sur Switch, Wii, PS4, Xbox One ou Stadia), l’abonnement payant Just Dance Unlimited sera offert pendant un mois. Ce qui donnera accès aux joueurs à plus de 500 chansons supplémentaires.

Bref, que vous soyez petit ou grand, vous n’avez plus aucune raison de ne pas vous déhancher pendant le confinement.