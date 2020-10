Joy-Con Drift : les avocats de Nintendo réclament plus de preuves

Le surnom donné au phénomène qui cause des mouvements non désirés dans les jeux, sans toucher les manettes détachables (les fameuses "Joy-Con”), est toujours présent sur un nombre important de consoles Switch. Mais Nintendo ne considère pas cela comme un problème.

Alors qu’en juillet 2019, Nintendo avait reconnu que le “Joy-Con Drift” était bien réel (“nous sommes conscients que certains Joy-Con ne répondent pas correctement” expliquait alors la firme de Kyoto), le discours est désormais bien différent.

En réponse au recours collectif déposé aux États-Unis il y a plus d’un an, Nintendo déclare aujourd’hui que “le Joy Con Drift n'est pas un réel problème, et n'a pas causé d'inconvénients aux joueurs.”

Le cabinet Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith, qui défend les droits de Nintendo aux États-Unis, va même jusqu’à demander aux joueurs d’envoyer une vidéo prouvant que les Joy-Con ne fonctionnent pas correctement :

“Dans le but d'humaniser et de démontrer ces problèmes ainsi que leur impact sur les consommateurs, il serait utile pour notre poursuite de l'affaire que vous soyez en mesure de nous faire parvenir une courte vidéo (90 secondes ou moins) décrivant votre expérience avec le Joy-Con Drift. Vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer la vidéo par e-mail. Nous la partagerons avec le cabinet d'avocats de Nintendo et les représentants de l'entreprise.”

Les Américains ont jusqu’au 16 octobre pour envoyer leur preuve. Quant aux joueurs français, ils peuvent croiser les doigts et espérer que la plainte déposée pour obsolescence programmée par l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir aboutisse.

En Belgique, Test-Achats s’est penché sur la question, mais aucune action n’a été entreprise.