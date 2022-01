Jours de jeu gratuit : voici les trois jeux à découvrir gratuitement ce week-end

L’action Free Play Days / Jours de jeu gratuit de Microsoft se poursuit en 2022. Si vous êtes membre du Xbox Live Gold, Microsoft propose trois jeux à essayer gratuitement pendant quelques jours.

Les trois jeux sélectionnés sont :

Star Wars: Squadrons

Tennis World Tour 2

West of Dead

Dans Star Wars: Squadrons, " ressentez toute l’adrénaline de combats spatiaux à la première personne dans l’univers Star Wars aux côtés de votre escadron. Maîtrisez le X-Wing, le chasseur TIE et d’autres vaisseaux, modifiez votre appareil, répartissez sa puissance entre ses systèmes et détruisez vos adversaires dans des affrontements stratégiques dans une galaxie lointaine, très lointaine."

Dans Tennis World Tour 2," profitez d’un gameplay dynamique, réaliste et précis pour des échanges qui rentreront dans la légende. Incarnez les plus grands joueurs ou créez le vôtre pour tenter de dominer le classement mondial. Plus de rythme, plus d’animations, plus de réalisme : retrouvez toutes les sensations du tennis, en simple ou en double et affrontez vos amis en local ou en ligne."

Enfin, West of Dead vous permet " d”enfiler les bottes d’un mort, William Mason (doublé par Ron Perlman), et explorer le monde sombre et viscéral de Purgatory. Bondissez d’abri en abri tout en faisant feu sur vos ennemis dans ce jeu éminemment tactique aux zones générées de manière procédurale. "