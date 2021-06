Jours de jeu gratuit : le foot est à l’honneur ce week-end sur Xbox

Dans Ark: Survival Evolved, “utilisez vos compétences et votre ruse pour tuer, apprivoiser, élever et chevaucher les dinosaures et autres créatures préhistoriques qui peuplent le monde de ARK. Coopérez ou affrontez des centaines de joueuses et de joueurs en ligne ou tentez de survivre par vous-même en jeu local.”

Enfin, concernant Fallout 76, sachez que le jeu est jouable gratuitement sur Xbox One, mais également sur PC via Steam et sur PlayStation 4. Pour cela, il suffit de se rendre sur ce site. Le jeu est gratuit jusqu’au 16 juin.