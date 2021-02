Journée mondiale sans Facebook : comment supprimer son compte Instagram ?

Ce dimanche 28 février, c’est la journée mondiale sans Facebook. Et qui dit Facebook, dit Instagram, une application ultra populaire appartenant au groupe. Pour tout ceux qui souhaitent participer à 100% à cette journée, voici les marches à suivre pour quitter le réseau social.

Supprimer un compte Instagram

Pour supprimer votre compte Instagram, il suffit de se rendre à cette adresse et de spécifier la raison qui vous pousse à supprimer votre compte. Le réseau social précise que “si vous continuez, votre profil et les informations de votre compte seront supprimés un mois plus tard. Votre profil ne sera pas visible sur Instagram d’ici là. Si vous changez d’avis, vous pouvez vous reconnecter avant la date de suppression et choisir de conserver votre compte.”

Désactiver un compte Instagram

Vous pouvez également suspendre votre compte, pour vous en éloigner pendant quelques jours ou quelques semaine. Pour cela :

Rendez-vous sur le site instagram.com Cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit Puis cliquez sur “Paramètres” Dans le sous-menu “Modifier profil”, cliquez sur “Désactiver votre compte temporairement”

“Ce faisant, votre compte sera masqué jusqu’à ce que vous le réactiviez en vous reconnectant”, explique Instagram. “Vous ne pouvez désactiver votre compte qu’une fois par semaine.”