Journée mondiale du vélo : le Belge se tourne vers Google Maps pour ses itineraires

Selon la firme de Mountain View, la Belgique se classe au 11e rang mondial dans la catégorie " Utilisation des itinéraires cyclables par pays dans Google Maps. " Preuve que le service de cartographie de Google séduit les utilisateurs.

Les Belges et le vélo

Comme l’explique le moteur de recherche, la pandémie a eu un impact important sur de nombreuses habitudes, notamment en matière de transport en Belgique. Ainsi, on apprend que les recherches de pistes cyclables en Belgique via Google Maps sont en hausse de 11 % par rapport à l'année dernière et de 22 % par rapport à 2019 (ces résultats sont mesurés au cours de la dernière semaine d'avril de chaque année.)

Pour Bruxelles, l'augmentation est encore plus forte avec une augmentation de 22 % par rapport à 2020 et de 33 % par rapport à 2019. Une autre constatation intéressante s’observe sur Google Search, où les recherches liées aux " magasins de vélos " ont augmenté de 112 % par rapport à l'année dernière.

Au niveau mondial, notre capitale se classe 14e du côté de l'utilisation mondiale des pistes cyclables par ville et région métropolitaine dans Google Maps. Et au 8e rang au niveau européen.

150 000 km de pistes cyclables ajoutés en un an

Google profite de cette journée pour fournir de nouveaux chiffres concernant Google Maps et les pistes cyclables. Ainsi, on apprend que la fonction est disponible dans 30 pays, et que 150 000 km de pistes cyclables ont été ajoutés en 2020.

La firme rappelle également que Google Maps peut indiquer la présence de vélos, vélos électriques et trottinettes. En Belgique, cette option est présente à Bruxelles, Anvers et Liège.

" Nous prévoyons d'étendre cette fonctionnalité d'ici la fin de l'année avec de nouveaux partenaires dans plus de 100 villes de plus de 25 pays dans le monde ", conclut l’entreprise.