Les années 2000 déborderont de nouvelles idées, de nouvelles consoles, de nouvelles licences et de nouvelle façon de jouer. Le coup de lancement est donné par Sony, qui dévoile sa PlayStation 2 en novembre 2000 en Europe . Une console qui reste, à ce jour, la console la plus vendue de tous les temps.

À l'occasion de la journée mondiale du jeu vidéo, nous vous proposons tout au long de la journée un petit retour en arrière (non exhaustif) sur l'évolution du jeu vidéo au cours des cinq dernières décennies. Et il est déjà temps de laisser derrière nous ce deuxième millénaire, en plongeant dans les années 2000.

Mais au-delà des nouvelles consoles, les années 2000 marqueront également une décennie d'expérimentation . Du tactile sur la Nintendo DS, au motion gaming de la Wii, en passant par Wii Fit et la Wii Balance Board pour faire du sport devant son écran, la caméra Microsoft Kinect qui permet de jouer sans manettes , la multiplication des accessoires (la guitare de Guitar Hero, la batterie de Rock Band, le micro de Sing Star) ou les débuts des jeux mobiles, d'abord avec la N-Gage de Nokia , mais surtout avec l'App Store d'Apple , qui voit le jour le 11 juillet 2008 sur l'iPhone 3G. Bref, trente ans après ses grands débuts, le jeu vidéo continue d'évoluer.

Mais tout s'accélère dans la deuxième moitié de la décennie et le nombre de consoles de salon augmente considérablement. Nintendo présente une nouvelle portable, la Nintendo DS (pour Dual Screen, deux écrans) en 2004, avec un écran tactile qui restera présent sur les prochaines consoles portables de l'entreprise. Microsoft passe la deuxième avec la Xbox 360 en 2005 . Enfin, Sony commercialise la PlayStation 3 (et ses disques Blu-Ray) dès 2006, la même année où Nintendo enchaîne avec la Wii, une console qui mettra le motion gaming au premier plan .

Journée mondiale du jeu vidéo : L'an 2000 est déjà là - © Naughty Dog

Les années 2000 en cinq jeux cultes

(Cliquez sur les dates pour découvrir chaque jeu en vidéo)

1. Grand Theft Auto III (2001)

Après deux épisodes 2D en "vue du dessus", la franchise de Rockstar Games passe à la 3D avec un troisième épisode mémorable, qui plonge le joueur dans l'univers violent de Liberty City. Un volet qui, comme le reste de la saga, créera la polémique.

2. Half-Life 2 (2004)

Le deuxième épisode du jeu de tir à la première personne de Valve a tellement marqué les esprits (par la brillance de ses graphismes ou de son scénario) qu'un nouvel épisode a longtemps été attendu. Ça sera pour 2020, soit 16 ans plus tard, avec Half-Life : Alyx, un épisode en réalité virtuelle récemment annoncé, et qui prendra place entre Half-Life 1 et Half-Life 2.

3. Uncharted 2 : Among Thieves (2009)

Alors que la franchise Tomb Raider battait de l'aile, Sony s'offre une exclusivité avec la série des Uncharted, dont ce deuxième épisode qui remporte un succès critique et public justifié. Les aventures de Nathan Drake sont dignes d'un blockbuster hollywoodien et chaque séquence reste gravée dans la mémoire des joueurs.

4. Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty (2001)

Si le jeu vidéo commence à être considéré comme un art à part entière, c'est en partie grâce à des titres comme ce Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty. Pour beaucoup, le jeu d'Hideo Kojima est considéré comme le "2001, l'Odyssée de l'espace" du jeu vidéo. Tout est dit.

5. Silent Hill 2 (2001)

Une lettre mystérieuse, un mari à la recherche de son épouse, et le retour de la ville de Silent Hill et son épais brouillard dont la simple évocation fera encore frissonner les joueurs s'étant aventurés dans la ville lors de la sortie du jeu. Tout est réuni pour en faire l'un des meilleurs épisodes de la série.