À l'occasion de la journée mondiale du jeu vidéo, nous vous proposons tout au long de la journée un petit retour en arrière (non exhaustif) sur l'évolution du jeu vidéo au cours des cinq dernières décennies. Et il est déjà l'heure d'aborder la dernière décennie, que l'on quittera définitivement dans un peu plus d'un mois. Le jeu vidéo se dématérialise Ces dix dernières années, le jeu vidéo s'est aventuré sur des terrains plus "futuristes". Les boutiques en ligne ont permis d'acheter des jeux dématérialisés et d'abandonner, peu à peu, le support physique (qu'il s'agisse de Blu-Ray ou de cartouches). La réalité virtuelle (et dans une moindre mesure, la réalité augmentée) s'est imposée timidement chez les joueurs, notamment grâce au PlayStation VR. Le jeu en ligne est désormais la norme et beaucoup de titres délaissent peu à peu le mode solo (Fortnite en tête). Le crossplay devient une réalité et il est ainsi possible d'affronter en ligne plus de joueurs, et ce peu importe leur plateforme de prédilection.

Journée mondiale du jeu vidéo : À l'aube de 2020 - © Sony Mais la décennie aura également vu l'arrivée des jeux free-to-play, des loot boxes et des DLC, qui demandent aux joueurs de mettre plus souvent la main au portefeuille. Les années 2010 auront également marqué le retour des jeux cultes des années 80, avec des consoles rétro qui se vendent au prix fort. Quant aux smartphones, ils auront presque enterré les consoles portables, la seule survivante étant la 3DS de Nintendo, qui sera sans doute abandonnée l'année prochaine. Enfin, 2019 aura été l'année d'une grande promesse : celle du cloud gaming, où quand le jeu s'affranchit de la console et se streame comme n'importe quel contenu audio ou vidéo. Les premières tentatives sont plutôt décevantes (Google Stadia peine à convaincre), mais seul l'avenir nous dira si le cloud gaming sera la norme ces dix prochaines années, ou si les très attendues PlayStation 5 et Xbox Scarlett séduiront les joueurs comme Sony et Microsoft ont réussi à la faire ces 25 dernières années. Une chose est certaine : le jeu vidéo continue d'impressionner, d'innover et de fasciner. Et ce n'est pas près de s'arrêter.