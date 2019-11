Journée mondiale du jeu vidéo : 1980, l'année des classiques

À l'occasion de la journée mondiale du jeu vidéo, nous vous proposons tout au long de la journée un petit retour en arrière (non exhaustif) sur l'évolution du jeu vidéo au cours des cinq dernières décennies. Et on continue notre rétrospective avec les années 80.

La naissance de personnages mythiques

Les années 80 marquent l'arrivée des ordinateurs personnels, bien plus avantageux que les consoles de salon de l'époque, qui peinaient à maintenir l'intérêt des joueurs face à la multiplication et l'inventivité des bornes d'arcade. C'est ainsi que débarquent des machines aux noms inoubliables, comme le Commodore 64, l'Apple II, l'Amstrad CPC ou le MSX. Sans oublier l'Atari ST et surtout l'Amiga, et sa ludothèque qui enchainera les classiques jusque dans les années 90 (Sensible Soccer, Zool, Another World, Worms, Pang, Sid Meier's Civilization, Prince of Persia, Sim City, Shufflepuck Cafe et j'en passe).

Mais la décennie sera également marquée au fer rouge par l'arrivée de consoles de salon "nouvelle génération"qui apporteront leur lot de titres et surtout de personnages devenus incontournables, aussi bien dans l'univers du jeu vidéo que dans la pop culture en général. Des noms comme Mario, Donkey Kong, Link (et la princesse Zelda), Mega Man, Ecco le Dauphin, Sonic ou Alex Kidd feront, entre les années 80 et 90, le bonheur de toute une génération, et surtout de deux entreprises qui se livreront une guerre sans merci : Nintendo et Sega, avec la NES et la Master System, respectivement.