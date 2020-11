Journée mondiale des toilettes : quand les WC deviennent intelligents

Il n’y a pas que les ampoules et les enceintes qui sont connectées. En 2020, les toilettes y ont également droit. Après notre liste des plus belles toilettes insolites aux 4 coins du monde et nos astuces pour un WC moins polluant, voici trois exemples de ce qui nous attend (peut-être) dans un avenir plus ou moins proche.

Une toilette qui détecte votre empreinte anale

Des chercheurs de l’université de Stanford ont mis au point une cuvette capable d’identifier une personne par son empreinte anale. Équipée de caméras et de capteurs, la toilette collecte des informations sur vos selles et votre urine, et utilise ces données pour rechercher tout problème de santé que vous pourriez avoir. L’empreinte anale sert quant à elle à différencier les “utilisateurs”, mais reste un “détail” parmi toutes les fonctionnalités embarquées selon Seung-min Park, qui a travaillé sur le projet.