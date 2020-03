Journée internationale du sommeil : Des applications pour mieux dormir

Ce 13 mars, c’est la Journée internationale du sommeil, qui se veut “être une célébration du sommeil et un appel à l'action sur les questions importantes liées au sommeil”, comme l’explique Wikipedia.

Et quand il est question de sommeil, les smartphones peuvent certes nous tenir éveillés trop longtemps, mais également nous aider à mieux dormir. Voici donc notre sélection d’applications qui vous aideront à mieux dormir.

Sleep Cycle

Si vous préférez analyser votre sommeil via votre smartphone, Sleep Cycle est l’app qu’il vous faut. Développée par Maciek Drejak, l’application détecte les différentes phases de votre sommeil de deux façons différentes. Grâce à l’accéléromètre, en posant votre téléphone sous votre oreiller. Ou grâce au microphone, en le posant sur la table de nuit.

Sleep Cycle est gratuit, à la fois sur iOS et Android, mais un abonnement premium payant propose des options supplémentaires, comme l’enregistrement des ronflements ou une intégration aux lampes connectées Philips Hue, pour un réveil en douceur.

Pillow

Si vous possédez une Apple Watch, Pillow vous propose de la porter la nuit, afin d’enregistrer et d’analyser vos phases de sommeil, mais également d’enregistrer votre rythme cardiaque et vos mouvements. La montre étant plus proche de votre corps, les résultats sont plus précis.

Sur Android, Sleep as Android se synchronise avec des montres connectées WearOS.

Beddit

Le système Beddit Sleep Monitor est une application certes, mais ce n’est pas votre smartphone qui analysera votre sommeil. En effet, Beddit fonctionne avec une fine bande bardée de capteurs, à placer sous votre drap de lit. La bande est transmet ensuite les informations, comme votre temps de sommeil, votre fréquence cardiaque, votre respiration, vos ronflements, ainsi que de la température et de l’humidité de votre chambre, à l’application.

C’est la solution la plus chère du lot (comptez 149 euros pour le kit), mais la plus simple à utiliser. Il suffit d’être allongé sur le lit.

Portal

Disponible uniquement sur iOS, Portal vous permet de vous endormir en écoutant des sons relaxants. L’application, qui dispose d’un minuteur et d’une connexion aux lampes connectées Philips Hue, peut vous emmener à la fois au Népal, dans le parc national de Redwood en Californie, sous une pluie battante en pleine forêt amazonienne ou dans un champ perdu en Angleterre.

Il existe évidemment des alternatives, à la fois sur iOS et Android. La plus connue étant Noizio, qui vous permet de combiner des sons, comme celui d’un feu de bois, d’une petite pluie légère ou encore d’un vinyle qui craque.