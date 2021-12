Journée internationale du Ninja : trois classiques du jeu vidéo à revisiter

© Photo by Sepehr Samavati on Unsplash

En cette journée internationale du Ninja, on vous propose d’enfiler (virtuellement) votre tenue de Ninja et d’attraper la manette la plus proche. Shinobi La série, cultissime, a vu le jour en 1987 et a été pour beaucoup de joueurs une révélation. En effet, qui ne s’est pas imaginé lançant des shuriken sur des ennemis ? Très populaire dans les années 90, la série a continué d’évoluer, notamment au début des années 2000 sur PlayStation 2. Mais depuis 2011, après un épisode sur Nintendo 3DS, la franchise de SEGA est au point mort et a peu à peu disparu des radars. Elle reste pourtant incontournable, et peut être revisitée grâce à l’abonnement Nintendo Switch Online, qui propose Shinobi III: Return of the Ninja Master.

Ninja Gaiden Autre série culte : Ninja Gaiden (ou Shadow Warrior selon les pays). Un beat them all qui a également vu le jour dans les années 80 et s’est essoufflé au fil des années, avec un dernier épisode sur PS3 et Xbox 360 datant de 2014. À la différence de Shinobi, Ninja Gaiden a bien réussi son passage à la 3D. la preuve avec des épisodes comme Ninja Gaiden Black ou Ninja Gaiden Sigma, tous très bien côtés. Pour (re)découvrir la saga, la compilation Ninja Gaiden: Master Collection sur PS4, Switch et Xbox One, permet de rejouer à Sigma, Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 : Razor’s Edge.

Sekiro: Shadows Die Twice Développé par FromSoftware (à qui l’on doit notamment Dark Souls ou Bloodborne), Sekiro est un petit chef d’ouvre du jeu vidéo dont le point faible est d’être réservé à des joueurs hardcores (ce qui représente, pour eux, un point fort). Très difficile, comme souvent chez FromSoftware, le titre sait récompenser les joueurs les plus vaillants, et mérite amplement le détour.