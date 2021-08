Jouer à Super Mario 64 depuis un navigateur, c’est désormais possible

Un site internet, découvert par PureBox, permet de rejouer au classique de la Nintendo 64, depuis un navigateur

Mario s’invite sur d’autres plateformes

À l’exception de quelques titres mobiles, les jeux Nintendo sont réputés pour être réservés aux consoles de la firme de Kyoto. Les aventures de Mario n’ont donc jamais été disponibles sur PlayStation, Xbox, ou PC. Du moins, c’était le cas jusqu’à l’arrivée de ce drôle de site web, qui émule le classique Super Mario 64.

Les émulateurs n’ont rien de nouveau, mais faire tourner un ROM (soit une copie numérique d’un jeu vidéo) nécessite souvent un programme pour fonctionner. Le principal intérêt de cette version du titre sorti en Europe en 1997 est donc sa facilité d’utilisation.

Il suffit de se rendre à cette adresse, et de démarrer votre aventure. Mieux encore, vous pouvez connecter une manette pour plus de facilité. Le jeu propose même une fonctionnalité de sauvegarde. Et qui dit émulation dans un navigateur, dit compatibilité avec Chrome, Safari, Edge et d’autres navigateurs, et ce sur n’importe quel appareil.