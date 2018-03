Jouer à Street Fighter II dans la rue, c'est désormais possible grâce à la réalité augmentée

Il aura fallu attendre 27 ans pour que le jeu de combat de Capcom, Street Fighter II, soit jouable dans la rue, comme son nom l'indique. Le tout grâce à un développeur qui enchaine les expériences en réalité augmentée.

Retenez bien son nom. Il s'appelle Abhishek Singh, et la réalité augmentée est son terrain de jeu favori. On vous en avait déjà parlé le mois passé, quand il avait publié une expérience basée sur le film d'horreur The Ring. En fixant un écran de télé avec l'iPhone, la jeune fille du film, Samara, sortait de son puits et envahissant votre salon. On lui doit également une version de Mario Kart, toujours en réalité augmentée, conçue pour le casque HoloLens de Microsoft.

Aujourd'hui, il s'attaque à un autre classique du jeu vidéo, en plaçant les personnages emblématiques de la saga Street Fighter dans le monde réel. Sa version, non officielle, s'intitule Real World Warrior, et semble tout aussi jouable que la version de 1991, écoulée à plus de 25 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis.

Comme le montre la vidéo de présentation ci-dessous, Real World Warrior est jouable à un contre un, après avoir placé les personnages sur une surface plane (un mode de détection rapide et très fiable, qui tire parti du module ARKit d'Apple). Malheureusement, le jeu n'étant pas officiel, il ne risque pas d'être disponible dans l'App Store. Du moins pas tant que Capcom, qui détient la licence, propose sa propre version en réalité augmentée.