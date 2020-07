Jouer à Doom sur Windows 95 à l’intérieur de Minecraft ? C’est possible !

Résultat, les joueurs se sont empressés d’y faire tourner Doom, un jeu qui a la particularité d’être jouable sur de nombreuses plateformes (comme le prouve le subbreddit “Will it run Doom?” qui recense les appareils sur lesquels le jeu peut tourner). Même chose pour Windows 95, qui a déjà été installé… sur une Apple Watch .

En théorie, il est possible d’installer d’autres OS sur l’ordinateur virtuel placé dans l’univers de Minecraft. Ce qui signifie qu’avec la bonne version de Windows, il serait possible de jouer à Minecraft au sein de Minecraft. Ce que les joueurs les plus acharnés ne tarderont sans doute pas à tenter.

À noter que le studio Mojang a de son côté annoncé que le mode multijoueur de Minecraft ne sera bientôt plus jouable sur le GearVR de Samsung, les Kindle d’Amazon, les Windows Phone, les appareils iOS antérieurs à iOS 10 et les appareils Android dotés de moins de 768 Mb de RAM. Le mode solo restera quant à lui accessible.