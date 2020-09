Joe Biden et Kamala Harris font campagne… dans Animal Crossing: New Horizons

Le candidat à la présidentielle, et ex-vice-président des États-Unis, s’aventure dans le monde coloré d’Animal Crossing.

Celui qui, aux côtés de sa colistière Kamala Harris, souhaiterait devenir le 46e président des États-Unis met tout en oeuvre pour séduire les électeurs, alors que les possibilités de vote dans le pays sont mises à mal.

Dernier exemple en date avec des panneaux virtuels, téléchargeables gratuitement, pour les intégrer ensuite dans son village numérique d’Animal Crossing, le carton de la Switch sorti en mars dernier.

Quatre panneaux/motifs sont disponibles : un logo classique Biden / Harris, un logo Joe aux couleurs du drapeau LGBTQ+, un logo Team Joe et un panneau composés de trois paires de lunettes de soleil aviator, que le candidat à la présidentielle affectionne tout particulièrement.

“Animal Crossing est une plateforme dynamique, diversifiée et puissante qui rassemble des communautés du monde entier”, a déclaré Christian Tom, en charge des partenariats digitaux de la campagne Biden /Harris au site The Verge. “C’est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne d'engager et de connecter les partisans de Biden-Harris alors qu'ils construisent et décorent leurs îles.”