Et la nouvelle la plus improbable de ce mois de janvier concerne le jeu de danse d’Ubisoft, Just Dance. Un jeu qui consiste, comme son nom l’indique, à danser, en suivant du mieux que possible la chorégraphie affichée à l’écran. Autrement dit, il n’y a pas de scénario, pas de personnages récurrents, et le style graphique laisse encore et toujours à désirer, malgré les nombreuses versions qu’a connu le titre au fil des années.

Jeux vidéo au cinéma : un nouveau réalisateur pour Uncharted, et une adaptation de Just Dance - © Ubisoft

Mais selon Deadline, ce n’est pas un souci pour Screen Gems, un studio détenu par Sony, et qui sera en charge de l'adaptation du jeu ayant déjà conquis plus de 120 millions de joueurs dans le monde entier. Le script serait en cours d’écriture, et le film serait co-produit par Ubisoft Film and Télévision. Et parce qu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l'adaptation ciné de Just Danse ne sera pas un cas unique puisqu’une adaptation du jeu Dance Dance Revolution de Konami est également en cours de production. La logique voudrait qu’Hollywood en tire deux films de danse, comme Step Up ou Flashdance. Mais quand on sait ce qu’ils ont fait de la franchise Super Mario, on n’est plus sûr de rien.

L’autre nouvelle concerne l’adaptation de la franchise Uncharted, créée par Naughty Dog et disponible en exclusivité sur PlayStation depuis 2007. Le film, produit par Sony Pictures (décidément dans tous les bons coups) change une fois de plus de réalisateur. Le dernier script en date, ci-écrit par Jonathan Rosenberg et Mark Walker, devrait être porté à l’écran par Dan Trachtenberg, réalisateur de 10 Cloverfield Lane.