Jeux gratuits : l’Epic Games Store rend l’authentification à deux facteurs obligatoire

Chaque mois, la boutique des créateurs de Fortnite offre des jeux gratuits. Et si l’éditeur compte bien continuer sa distribution mensuelle, il faudra désormais activer l’authentification à deux facteurs pour en profiter.

Petit rappel pour les plus distraits : l’authentification à deux facteurs est une méthode de connexion qui offre à votre compte un niveau de sécurité supplémentaire. Lorsque l’authentification à deux facteurs (abrégé en 2FA en anglais) est activée, le mot de passe n’est plus suffisant pour se connecter, même s’il demeure indispensable. Il est accompagné d’une deuxième étape, à savoir un SMS envoyé au numéro de téléphone que vous avez préalablement lié à votre compte. Entrez le code reçu et vous voilà connecté. Certains services utilisent une application pour valider le code. C’est notamment le cas de Google, qui vérifie chaque connexion via son application mobile officielle. Mais le fonctionnement reste le même.

Si aucune solution n’est parfaite, la combinaison d’un gestionnaire de mots de passe et de l’identification à deux facteurs permet de réduire les risques de vols de données. D’une part, vos comptes ne partagent plus le même mot de passe faible. De l’autre, la probabilité qu’un pirate connaisse votre mot de passe et obtienne un accès à votre smartphone est plus limitée.

C’est cette pratique que met désormais en place la boutique Epic Games Store. En cliquant sur un jeu gratuit, un message apparait à l’écran :