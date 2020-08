Jeff Bezos et Mark Zuckerberg ont tous les deux gagné 7 milliards de dollars en une seule journée

De nombreux pays s’attendent ou vivent déjà une crise économique sans précédent mais cela ne touche pas tout le monde. Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ont chacun gagné 7 milliards de dollars en une seule journée.

Le vendredi 31 juillet, selon l’indice Billionaire de Bloomberg, les actions Facebook ont ​​grimpé de 8,2% pour atteindre 253,67 dollars, ce qui a permis au PDG Mark Zuckerberg de gagner 7 milliards de dollars. Le même jour, les actions d’Amazon ont grimpé de 3,7% pour atteindre 3164,68 dollars faisant gagner également 7 milliards de dollars à son PDG Jeff Bezos.

Les actions d’Apple ont connu des augmentations similaires, mais le chef de la direction de la société, Tim Cook, n’est pas dans le classement Bloomberg puisque, comme de nombreux autres PDG, la richesse de Cook est principalement liée à l’actionnariat d’Apple, ce qui signifie que sa valeur nette peut changer énormément d’un jour à l’autre en fonction des fluctuations du marché boursier.

Amazon, qui a été décrite comme "l’une des entreprises les plus rentables et les plus puissantes de la planète", a été fondée par Bezos en 1995 et n’a cessé de se renforcer depuis, devançant de loin quiconque sur l’indice de Bloomberg. Le mois dernier, Bezos a gagné 13 milliards de dollars en une seule journée, un record du monde.