Jailbreak : Apple ne signe plus iOS 13.5

La marque à la pomme ne signe plus iOS 13.5, iPadOS 13.5 et tvOS 13.5. Ce qui signifie qu’il est désormais impossible d’installer ces versions, qui souffraient toute d’une faille de sécurité ayant rendu possible le jailbreak Unc0ver.

Désormais, Apple n’autorisera uniquement qu’iOS 13.5.1, ou iOS 12.4.7 pour tous les appareils non compatibles avec iOS 13.

Le jailbreak, qui permet de “pirater” un appareil pommé, devient donc impossible, à moins de rester sur la version 13.5 et de ne pas procéder à une mise à jour.

Ou à moins de posséder un iPhone X. En effet, dans ce cas, la faille est matérielle et Apple ne peut rien faire pour la corriger. L'iOS 13.5.1 sur un iPhone X pourra donc être jailbreaké avec un autre outil, baptisé “Checkra1n”.

Petit rappel cependant : si le jailbreak n’est pas illégal en soi, la manœuvre est évidemment déconseillée, pour des questions de sécurité. De plus, l’installation d’applications piratées reste illégale, et en cas de problème, le jailbreak annule votre garantie. Mieux vaut donc procéder à la dernière mise à jour en date.