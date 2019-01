L’iTunes Movie Store (ainsi que l’application "TV", pas disponible chez nous) sera présent dans 100 pays, sur les modèles 2019 et 2018 (après une mise à jour) des téléviseurs Samsung dès le printemps. La boutique de films (et de séries dans plusieurs pays, hors Belgique) n’était pour l’instant disponible que sur iOS, macOS et tvOS, ainsi que sur Windows, via l’application iTunes.

Apple prépare le terrain pour son futur service de streaming, qui aura la lourde tâche de concurrencer Netflix. Et pour ne pas se limiter aux iPhone, iPad, Mac et Apple TV déjà présents dans la nature, il faut impérativement augmenter le nombre de plateformes compatibles. D’où cette association avec Samsung, qui devrait permettre d'accéder dans le courant de l’année au contenu exclusif du service de streaming d’Apple, sans pour autant craquer pour un boîtier Apple TV.

Voilà une nouvelle qui risque d’en surprendre plus d’un. Apple a annoncé que l’iTunes Movie Store serait proposé très prochainement sur la gamme 2018 et 2019 des téléviseurs Samsung.

iTunes et AirPlay 2 seront bientôt disponibles sur les téléviseurs Samsung - © Apple

AirPlay s’ouvre au monde

Autre bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iOS : l’arrivée de AirPlay 2 sur une large gamme de télévisions. Jusqu’à présent, AirPlay permettait notamment d’envoyer du contenu (vidéo, photo, musique) sur l’Apple TV ou l’enceinte HomePod. Désormais, il sera possible d’envoyer directement ce contenu sur une smart tv compatible, à la manière du Chromecast de Google.

La deuxième version d’AirPlay, qui prend en charge le multiroom, sera disponible sur les téléviseurs Samsung dans 190 pays. Apple indique que d’autres constructeurs s’ajouteront à la liste, sans pour l’instant les nommer.

Eddy Cue, vice-président du département Internet et Services au sein d’Apple, s’est félicité de cette nouvelle collaboration : "Nous sommes impatients de proposer l'expérience iTunes et AirPlay 2 à encore plus de clients dans le monde entier grâce aux Smart TV Samsung. Les utilisateurs d'iPhone, iPad et Mac ont donc un autre moyen de profiter de tout leur contenu favori sur le plus grand écran de leur maison."

Même son de cloche du côté de Samsung : "Nous sommes fiers de travailler avec les meilleurs leaders du secteur pour fournir la plus large gamme de services de contenu à notre plate-forme Smart TV. Apporter plus de contenus, de valeur et une fonctionnalité de plateforme ouverte aux propriétaires de téléviseurs Samsung et aux clients Apple via iTunes et AirPlay est idéal pour tout le monde", a indiqué Won-Jin Lee, vice-président du département services d'affichage visuel chez Samsung.