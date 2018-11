itsme annonces de nouveaux partenaires

itsme, c’est cette application d’identification belge permettant de se passer des lecteurs de cartes ou de mots de passe souvent trop faibles. Plus d’un an après son lancement, itsme serait utilisé en moyenne 4 fois par mois pour valider des transactions en ligne.

itsme connaît en effet un joli succès et depuis son lancement, plus de 650 000 Belges ont opté pour ce système très pratique. L’application est principalement utilisée dans le secteur bancaire, mais est également disponible des secteurs comme celui de l’assurance ou des ventes aux enchères et de l’immobilier. Et depuis le 16 janvier 2018, l’application itsme est officiellement reconnue par le gouvernement belge, au niveau de sécurité le plus élevé. L’activation d’itsme sur CSAM, la porte d’accès aux services en ligne du gouvernement, permet de se connecter de façon mobile à toute une série de services du gouvernement, notamment MyPension, Student@Work et MyMinfin.

Et en ce mois de novembre, itsme est disponible chez de nouveaux partenaires, dont voici quelques noms :

Secteur financier: Belfius, Bolero, BNP Paribas Fortis, Fintro, HelloBank!, ING, KBC/CBC, Alterfin et BIT4YOU

Assurances: AXA, les AP assurances et AG assurances

Services en ligne des autorités publiques: MyPension, Student@Work, MyCareer, MyMinfin, services communaux et plus encore

Mutualités libres: Omnimut, Partena, PartenaMut, Freie et OZ

Administration et gestion de document en ligne: Doccle, eBox et Connect Solutions

Immobilier: Biddit en ImmoConnect

La liste complète est à retrouver à cette adresse. Par ailleurs, itsme annonce de futurs partenariats avec Unibet, bpost banque, Beobank ou encore Crelan.