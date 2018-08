Il y a évidemment de fortes chances qu’Apple n’appelle pas son prochain smartphone “iPhone XX” ou même “iPhone 20” (l’iPhone X étant, pour Apple, l’iPhone 10). Mais comme l’indique le site 9to5Mac, qui est à l’origine de cette découverte, l’indication “iPhone xx” serait un nom temporaire et plus ou moins secret qui permettrait à Apple de déjà l’intégrer dans ses applications et OS.

La date de la prochaine keynote d’Apple n’a toujours pas été annoncée, mais cela n’empêche pas les internautes curieux de fouiller dans tout ce que l’entreprise met à jour. À chaque bêta ou nouvelle version d’un programme, tel que Xcode, c’est une nouvelle chasse au trésor qui recommence. Et cette fois c’est donc cette indication d’un “iPhone xx” qui a été découverte.

iPhone xx : Des traces d’un nouvel iPhone ont été découvertes dans Xcode - © Tous droits réservés

L’indication “iPhone xx” trouvée dans Xcode fait partie d’une liste d’iPhone déjà commercialisé, comme l’iPhone SE ou l’iPhone 8. Et selon Gui Rambo, journaliste à 9to5Mac, ce nouveau modèle posséderait une puce A10, déjà présente dans l’iPhone 7 et 7 Plus. Ce qui pourrait signifier qu’Apple prévoit bien un iPhone d’entrée de gamme, comme ce fut le cas avec le SE en 2016.

Pour rappel, Apple pourrait annoncer trois nouveaux modèles à la rentrée : un iPhone de 5,8 pouces avec un écran OLED, une version 6,1 pouces avec un écran LCD et une version 6,5 pouces avec un écran OLED. La version 5,8 pouces serait le modèle d’entrée de gamme, avec un design proche de celui de l’iPhone X (FaceID, encoche et pas de bouton home), plusieurs coloris, pas de 3D Touch et une seule camera à l’arrière.