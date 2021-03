iPhone, PS5 et Xbox Series X : vers une augmentation des prix en 2021 ?

Selon Bloomberg, la pénurie de puces pourrait engendrer une augmentation des tarifs de nombreux biens électroniques. Y compris les smartphones, les consoles de jeu, les tablettes, les ordinateurs, et même les voitures.

“La combinaison de la pandémie de coronavirus, des hausses des stocks dus à la guerre commerciale, et le changement que représente le télétravail provoquent une pénurie de semi-conducteurs”, explique Neil Mawston, responsable chez Strategy Analytics.

Les constructeurs s’affrontent donc afin d’obtenir les puces nécessaires à leurs produits respectifs. Ce qui n’est pas chose aisée, comme le prouvent les stocks extrêmement limités de PlayStation 5 et de Xbox Series X.

Les confinements et la généralisation du télétravail ont en effet fait exploser les demandes de certains produits technologiques, et nombreux sont les consommateurs qui ont sauté sur l’occasion pour renouveler leur matériel. Rien que du côté des ordinateurs portables, on enregistre une augmentation des ventes de 13,1% en un an, avec 302 millions d’ordinateurs expédiés.

Seul Apple parvient (à peine) à tirer son épingle du jeu. La marque à la pomme passe en effet de grosses commandes auprès de fabricants de puces comme TSMC, ce qui est logiquement privilégié par rapport à des commandes plus “petites” comme peuvent en passer Sony et Microsoft, ou certains fabricants d’automobiles.

Résultat, cette pénurie devrait pousser les constructeurs à revoir leur prix à la hausse dans le courant de l’année. Une situation paradoxale, quand on sait que de nombreux ménages à travers le monde sont victimes d’une baisse de revenus non négligeable.