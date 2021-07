iPhone : pourquoi la fonction “snooze" du réveil dure 9 minutes ?

La première est plutôt simple : Apple aime la tradition, et respecte donc celle de l’horlogerie, qui avait pour habitude de fixer le snooze à 9 minutes (un chiffre que la vidéo n’explique pas et dont la raison n’est pas encore connue).

La seconde est plus farfelue : il est plus simple de programmer le chiffre 9 que le nombre 10. Ce qui semble être plus fantaisiste, sachant qu’Android permet plus de flexibilité, en laissant l’utilisateur régler le snooze sur 5, 10 ou 15 minutes.

Bref, la première hypothèse semble être la bonne.

Le cas 9h41

Au-delà de la tradition, Apple possède également un côté superstitieux. La preuve avec 9h41, l’heure qui apparaît sur (presque) tous les supports marketing de la marque à la pomme.

La raison est simple : lors de la présentation du premier iPhone, Apple savait que l’appareil allait apparaître en grand sur l’écran après une quarantaine de minutes.“Nous voulions que l’heure soit proche de l'heure actuelle des montres du public. Mais nous savions que nous ne serions pas parfaitement synchronisés à 40 minutes exactement”, expliquait à l’époque Scott Forstall, ancien chef d’iOS.

Depuis, sur de nombreux supports, Apple continue d’utiliser cette heure précise.