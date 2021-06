iPhone : les analystes font le plein de rumeurs

L’iPhone 13 approche à grands pas, mais déjà, les rumeurs concernant les modèles de 2022 intéressent tout particulièrement les analystes. Petit tour des récentes annonces.

iPhone 13

Concernant le prochain iPhone, qu’on appellera iPhone 13 pour plus de facilité, Apple devrait proposer quatre modèles(iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max). Et selon Dan Ives, un analyste de Wedbush, l’annonce serait prévue pour la troisième semaine du mois de septembre.

Soit le 14 septembre, Apple étant habituée aux annonces le mardi. Toujours selon Ives, l’iPhone 13 pourrait proposer un stockage de 1 To, et du LiDAR sur chaque modèle. Ce que contredit un autre rapport publié par TrendForce, dans lequel on apprend qu’aucun modèle ne proposera un stockage de 1 To et que le capteur LiDar sera réservé aux versions Pro de l’iPhone 13.

iPhone 14

Si Apple continue sa numérotation, l’iPhone prévu pour 2022 sera l’iPhone 14. Et le toujours très bien informé Ming-Chi Kuo annonce que la gamme bénéficiera d’un capteur Touch ID placé sous l’écran. Quatre modèles seraient prévus : deux modèles d’entrée de gamme (6,1 et 6,7 pouces), et deux modèles Pro (6,1 et 6,7 pouces également).

Du côté du capteur photo, on noterait la présence d’un capteur de 48 MP. Enfin, Kuo pense que la version 6,7 pouces serait vendue sous la barre des 1000 dollars, une première pour Apple. Il ne s’agirait cependant que d’un " grand " téléphone, et pas la version Pro qui embarquera plus d’options.