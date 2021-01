iPhone : le capteur Touch ID pourrait faire son grand retour

2021 sera une année “S” pour l’iPhone. Soit une année où le flagship d’Apple ne devrait pas connaître de nouveautés majeures par rapport à l’actuelle gamme iPhone 12. Mais selon Bloomberg, la marque à la pomme envisage un retour du capteur Touch ID.

Comme l’explique le journaliste Mark Gurman, le capteur pourrait être intégré sous l’écran, comme c’est déjà le cas chez de nombreux concurrents, comme Samsung ou Huawei. Mais le retour du capteur ne signerait pas la fin de FaceID pour autant.

“Cela ajouterait une nouvelle méthode permettant aux utilisateurs de déverrouiller leur iPhone, allant au-delà d'un mot de passe et de la reconnaissance faciale de Face ID”, précise Mark Gurman. L’encoche située sur le haut de l’appareil sera donc toujours de la partie.

Depuis l’introduction de la reconnaissance faciale sur l’iPhone X en 2017, Apple a malgré tout continué d’utiliser Touch ID sur certains appareils, comme des iPhone d’entrée de gamme, des iPad et les MacBook. Son retour sur les iPhone haut de gamme sera bien pratique pour déverrouiller facilement l’appareil lors du port d’un masque.

À noter que dans son article, Mark Gurman dévoile d’autres plans d’Apple, comme les recherches qui ont actuellement lieu concernant un iPhone pliable (qu’il ne faut pas attendre avant plusieurs années), et la possibilité que certains modèles d’iPhone ne disposent plus de port Lightening pour la recharge. Ces modèles seraient donc exclusivement rechargeables via MagSafe, soit la technologie d’Apple de recharge sans fil.