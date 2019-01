iPhone : Apple revoit ses prévisions à la baisse et peine à séduire en Chine

Les ventes d’iPhone ont baissé et les résultats affectent les prévisions pour le premier trimestre fiscal de l’entreprise.

Les objectifs de vente fixés par Apple n’ont pas été atteints lors du dernier trimestre 2018 et les investisseurs exigent des explications. La firme du Cupertino estimait pouvoir atteindre un chiffre d’affaires situé entre 89 et 93 milliards de dollars. Mais Apple n’a pas atteint ces objectifs et souffre d’une différence de 4,7 milliards de dollars et plafonne " seulement " à 84 milliards de dollars en 2018. Face à ces résultats plutôt rares, le PDG de l’entreprise, Tim Cook, a tenu à réagir. Selon lui, plusieurs facteurs entrent en compte, notamment les relations tendues qu’entretiennent les États-Unis avec la Chine, un marché très important pour Apple.

"Nous pensons que l'environnement économique en Chine a été davantage affecté par la montée des tensions commerciales avec les États-Unis (...) Nous nous attendions à une faiblesse économique dans plusieurs marchés émergents. Cela a eu bien plus d'impact que ce que nous avions prévu", a déclaré le PDG, dans sa lettre publiée sur le site officiel d’Apple.

Si les résultats officiels ne sont pas attendus avant le 29 janvier, cette lettre d’aveux a suffi pour faire chuter le titre Apple en bourse. Celui-ci était en recul de 7,7 % hier soir, alors qu’il avait enregistré une modeste hausse mercredi matin, pour atteindre les 157,92 dollars.

Mais la Chine n’est pas la seule " coupable " selon Tim Cook. le PDG souligne que la réduction des subventions des opérateurs, la hausse des prix des nouveaux appareils (liée au dollar américain) et le récent programme de remplacement des batteries ont poussé les utilisateurs à garder leurs produits Apple plus longtemps que d’habitude. Ce qui se traduit logiquement une baisse des ventes.

Tim Cook se veut malgré tout rassurant sur le futur d’Apple : "Nous avons toujours utilisé ces périodes difficiles pour réexaminer notre approche, pour tirer profit de notre culture de la flexibilité, notre adaptabilité et notre créativité, pour nous renforcer. Apple innove comme aucune autre entreprise sur Terre, et on ne met pas le pied sur le frein."