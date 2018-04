iPhone 8 : la mise à jour iOS 11.3 peut bloquer certains écrans remplacés

Si vous avez fait réparer l'écran de votre iPhone 8 par un réparateur indépendant, la nouvelle mise à jour d'Apple pourrait bloquer le fonctionnement du circuit assurant la partie tactile.

Selon le site Motherboard, plusieurs personnes ont rencontré ce problème après avoir installé la mise à jour 11.3, la dernière en date. L'écran tactile ne répond plus, car l'iPhone tente d'établir une connexion entre l'écran et la puce d'Apple. L'écran n'étant pas un écran "officiel", la puce bloque la reconnaissance tactile.

Nombreux sont ceux qui passent par des réparateurs de quartiers, plutôt que par le service d'Apple, notamment pour des questions de prix et de proximité. Mais si le problème persiste, il faudra rouvrir le smartphone, en attendant qu'Apple propose une nouvelle mise à jour corrigeant ce bug technique.

Pour autant, ce n'est pas la qualité de l'écran remplacé qui semble être ici en cause. D'autres problèmes de ce type ont été répertoriés en octobre dernier, et depuis quelques jours, des réparateurs ont affirmé au site Engadget qu'un écran officiel d'Apple, installé par un réparateur non agréé, empêcherait le téléphone d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran.

De là à croire qu'Apple bride volontairement son téléphone pour empêcher les réparateurs non agréés de s'octroyer une part du marché de la réparation d'iPhone, il n'y a qu'un pas. L'entreprise n'a pas encore réagi, mais il semblerait bien qu’elle souhaite contrôler toujours plus chaque aspect de ses produits, de la conception à la fabrication, en passant par les inévitables réparations.