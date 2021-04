iPhone 14 et 15 : les rumeurs sont déjà là

L’analyste Ming-Chi Kuo est de retour avec une foule de spéculations concernant les modèles 2022 et 2023 de l’iPhone. Qu’on appellera iPhone 14 et iPhone 15, pour plus de facilité.

Photo : un bond en avant

L’appareil photo de l’iPhone 14 devrait être entièrement revu par Apple. D’après l’analyse de Ming-Chi Kuo, destinée aux investisseurs et partagée par MacRumors, le modèle haut de gamme bénéficiera d’un capteur de 48 MP. Et mieux encore, la taille des pixels augmenterait considérablement, ce qui améliorera la qualité de l’image et permettra à Apple de dépasser la concurrence.

Comme l’explique Kuo, l’iPhone 14 Pro pourra produire des images de 48 MP avec des pixels de 1.25 µm, ou des images de 12 MP avec des pixels de 2.5 µm. Ce qui est plus grand que ce que proposent les smartphones Android actuellement. “L’appareil photo de l’iPhone 14 élèvera les capacités photographiques des smartphones à un nouveau niveau”, annonce Kuo.

Vidéo : la 8K arrive

Autre prédiction de Kuo : l’iPhone 14 serait en mesure de filmer en 8K, ce qui permettra à Apple de préparer le terrain pour la réalité augmentée et réalité mixte, qui est plus immersive quand les vidéos sont en qualité 8K ou 16K.

Pour rappel, l’actuel iPhone 12 est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde.

Adieu l’iPhone mini

Enfin, toujours concernant l’iPhone 14, celui-ci se déclinerait en deux tailles seulement : 6,1 pouces et 6,7 pouces. Apple abandonnerait l’iPhone mini de 5,4 pouces, qui a bien du mal à se vendre. Trois modèles devraient donc être proposés : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Du moins si la marque à la pomme conserve l’actuelle nomenclature.

Et en 2023 ?

Kuo va encore plus loin dans sa note aux investisseurs en évoquant l’iPhone 15 (là encore, le nom n’a pas été fixé par Apple). Selon ses prédictions, il s’agirait du premier modèle sans encoche, et ce depuis l’arrivée de l’iPhone X en 2017. Si l’analyste dit vrai, cela signifie que l’encoche aura survécu 6 ans, alors que de nombreux smartphones Android s’en sont débarrassés depuis longtemps.

Pour y parvenir, Apple placerait le module TrueDepth, qui permet la reconnaissance faciale, sous l’écran. Concernant le retour de TouchID, qui pourrait être intégré sur l’iPhone 13 attend pour le mois de septembre 2021, Kuo prédit que certains modèles de l’iPhone 15 proposeront ce type d’authentification. Les modèles haut de gamme pourraient combiner les deux méthodes.