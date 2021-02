iPhone 13 : vers un écran allumé en permanence ?

L’écran “always on” pourrait être utilisé, comme l’illustre la chaîne EverythingApplePro, pour afficher l’heure et la date, ainsi que quelques icônes similaires aux complications de l’Apple Watch (météo, cercles d’activités, messages, température, etc.). Les écrans OLED consommant moins d'énergie que les écrans LCD (chaque pixel étant contrôlé individuellement), Apple serait en mesure de n’éclairer que les pixels nécessaires pour afficher quelques informations sans vider la batterie.

Et la rumeur principale concerne l’écran. Celui-ci serait enfin compatible 120 Hz, mais surtout, il serait “always-on”. Autrement dit, à l’instar de l’Apple Watch Series 5 et 6, il serait allumé en permanence.

Selon Max Weinbach, “lorsque les utilisateurs reçoivent une notification, la notification apparaît normalement, sauf que l'écran ne s'allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l'affichera exactement comme vous en avez l'habitude en ce moment, mais avec une luminosité moindre et de façon temporaire.”

Un Magsafe encore plus aimanté

Autre rumeur concernant l’iPhone 13 : le chargeur MagSafe. Introduit avec la gamme iPhone 12, celui-ci permet de recharger le smartphone via un galet aimanté. “Cependant, les aimants ont été critiqués par certains pour leur faiblesse. Apple cherche à atténuer ces préoccupations en ajoutant des aimants plus puissants”, explique MacRumors.

Plus près des étoiles

Concernant l’appareil photo, Weinbach annonce que les capteurs seraient en mesure de photographier le ciel de nuit. L'intégration serait automatique, la rumeur affirmant que l'‌iPhone‌ passerait automatiquement en mode “astronomie” dès que l’utilisateur pointe son téléphone vers le ciel. Le mode permettrait au téléphone de détecter différents éléments tels que la lune et les étoiles et d’ajuster les paramètres tels que l'exposition pour une prise de vue idéale.

La vidéo ne serait pas en reste, avec l’ajout d’un mode portrait vidéo, six ans après l’introduction du mode portrait photo sur l’iPhone 7 Plus.

Et le reste

Ces nouvelles informations rejoignent d’anciennes rumeurs qui annoncent que le capteur Touch ID pourrait faire son retour, mais sous l’écran cette fois. Enfin, la 5G mmWave, soit la version la plus rapide de cette technologie, serait présente sur tous les iPhone 13, et non plus ceux vendus qu’aux États-Unis comme c’est le cas avec l’actuelle gamme iPhone 12.

Mais avec plus de six mois avant l’annonce officielle d’Apple, les rumeurs devraient encore s’enflammer et, comme souvent, se contredire. Donc, prudence.