iPhone 13 : un lancement dans les temps en septembre ?

La présentation officielle de l’iPhone 13 se rapproche à grands pas, mais une question est sur toutes les lèvres : l’appareil sera-t-il disponible en septembre, comme chaque année, ou en octobre à cause du COVID ?

Retour à la normale

Selon plusieurs sources, Apple serait en mesure de commercialiser ses iPhone 13 à temps cette année. Soit dans le courant du mois de septembre. Il faut remonter à 2019 pour un lancement similaire. Comme l’explique MacRumors, Apple à l’habitude de présenter ses produits un mardi, et généralement vers la fin du mois. Ce qui nous amène au 14 septembre pour la Keynote, et une ou deux semaines plus tard pour la mise en vente de l’appareil.

Même son de cloche du côté de l’Apple Watch Series 7 et de la troisième génération d’AirPods, qui devraient être lancés en même temps que le nouveau flagship de la marque à la pomme.

D’autres Keynote avant la fin de l’année ?

Apple pourrait également présenter les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avant la fin de l’année. Pour rappel, la machine, entièrement repensée, possederait un nouveau design, un écran mini-LED, une puce Apple M2 et dirait adieu à la Touch Bar. La présentation pourrait avoir lieu le 19 octobre, le 26 octobre ou le 9 novembre. Avec, là aussi, une commercialisation dans la foulée.

Enfin, une troisième Keynote surprise pourrait avoir lieu en toute fin d’année pour présenter le nouvel iPad Mini. Mais cela semble moins probable, la tablette n’étant pas accompagnée d’autres modèles, déjà disponibles. La firme de Cupertino pourrait donc intégrer l’iPad Mini à une autre Keynote, ou bien annoncer le produit par un simple communiqué de presse.