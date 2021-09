iPhone 13 Pro : le bloc photo est aussi imposant qu’une Apple Watch

L’iPhone 13 Pro et Pro Max, qui arriveront ce vendredi, disposent d’un nouveau bloc photo capable de capturer plus de lumière. Et pour y arriver, Apple n’a pas eu d’autre choix que d’agrandir physiquement chaque capteur.

Résultat, le bloc photo situé à l’arrière, et qui était déjà imposant sur la gamme iPhone 12, est désormais aussi large qu’une Apple Watch. C’est ce que prouve cet utilisateur sur Twitter, qui est parvenu à (quasiment) faire rentrer un exemplaire de la montre connectée dans l’encoche d’une coque de protection.