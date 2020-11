iPhone 13 : les premières rumeurs sont déjà là

L’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 Pro Max ne sont disponibles en précommande que depuis cet après-midi, mais pour l’analyste Ming-Chi Kuo, il n’y a pas de temps à perdre : l’heure est déjà à l’iPhone 13.

Selon le célèbre analyste de la firme TF International Securities, l’iPhone 13 suivra les quatre modèles de l’iPhone 12, à savoir :

Une version mini (5,4 pouces)

Une version classique (6,1 pouces)

Une version Pro (6,1 pouces)

Une version Pro Max (6,7 pouces)

La grande nouveauté serait une fois de plus à trouver du côté des capteurs photo. Notamment du capteur ultra grand angle qui, sur les modèles Pro, disposerait d’une lentille à six éléments (contre cinq actuellement) et d’un autofocus. Actuellement les iPhone 12 proposent une ouverture à f/2.4, tandis que l’iPhone 13 offrirait une ouverture à f/1.8. Kuo parle même de l’iPhone 14, qui offrirait le même capteur ultra grand-angle que l’iPhone 13.

Kuo estime que les livraisons de l'‌iPhone 13‌ augmenteront d’une année à l’autre et offriront des perspectives positives pour la chaîne d'approvisionnement en raison de plusieurs facteurs, notamment une infrastructure 5G plus robuste en 2021.

Kuo prédit également un retour au calendrier traditionnel pour la production de masse et la commercialisation de l'‌iPhone 13. Soit un lancement en septembre, et non pas en octobre et novembre comme ce fut le cas cette année à cause de la crise du coronavirus.

Enfin, parmi les autres rumeurs entourant l’iPhone 13 (peu fiables pour l’instant), citons une encoche réduite et un écran ProMotion de 120 Hz. Soit des avancées déjà annoncées pour l’iPhone 12 mais qui se sont révélées fausses.