iPhone 13 : le bloc photo serait encore plus imposant

L’iPhone 13 sera présenté en septembre, mais d’ici là, les serial leakers ne ratent pas une occasion d’en dévoiler un peu plus sur le prochain flagship de la marque à la pomme. Cette fois, on se penche sur le nouveau bloc photo situé à l’arrière de l’appareil.

Des capteurs toujours plus grands

Le site svetapple.sk a partagé des photos de deux coques, conçues pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, et pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. L’occasion de découvrir que le bloc photo sera encore plus imposant. Ainsi, on apprend que :

Le bloc photo de l’iPhone 13 / mini passera d’une diagonale de 3,71 cm à 3,9 cm

Le bloc photo de l’iPhone 13 Pro / Pro Max passera d’une diagonale de 3,98 cm à 4,49 cm

Une taille qui s’expliquerait par la présence d’un capteur ultra grand-angle amélioré(on parle de la présence d’une fonction autofocus). De plus, le capteur principal devrait être constitué d’un système de lentille à six éléments, contre cinq actuellement. Enfin, la stabilisation Sensor Shift ne serait plus réservée au modèle Pro et viendrait grossir le bloc photo sur chaque modèle.

