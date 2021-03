iPhone 13 : la réduction de l’encoche se confirme

Une nouvelle fuite prétend dévoiler la vitre frontale de l’iPhone 13, le nouveau flagship d’Apple attendu pour le mois de septembre. Et comme on pouvait s’y attendre, la taille de l’encoche a enfin été réduite.

La taille de l’écran reste la même

Selon MacRumors, c’est l’entreprise grecque iRepair qui a mis la main sur trois exemplaires de vitres. Ceux-ci correspondent aux différents modèles qu’Apple devrait commercialiser à la rentrée, à savoir l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro (qui partagent la même taille d’écran, à savoir 6,1 pouces) et l’iPhone 13 Pro Max. À noter que sur tous les modèles, le haut-parleur serait déplacé vers le haut du smartphone et non plus au milieu de l’encoche.

