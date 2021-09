iPhone 13 : la Keynote d’Apple se tiendra le 14 septembre

Voilà, c’est confirmé : Apple présentera ses nouveaux produits le mardi 14 septembre.

California streaming

La prochaine Keynote virtuelle d’Apple emprunte son nom à la célèbre chanson de The Mamas and the Papas, et sera l’occasion de découvrir les nouveautés de la marque.

On le sait, l’iPhone 13 (s’il s’agit bel et bien de son nom) sera la star de la soirée. Mais d’autres produits seront de la partie. Notamment l’Apple Watch Series 7, ainsi que de nouveaux AirPods. De récentes rumeurs annoncent également la présence d’un nouvel iPad d’entrée de gamme.

Ce qui est quasiment certain, c’est que les MacBook Pro auront droit à leur propre Keynote plus tard dans l’année. Apple ne devrait donc pas surcharger sa conférence avec une avalanche de produits.