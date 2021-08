iPhone 13 : l’appareil photo fera le plein de nouveautés

À quelques semaines de sa présentation officielle, l’iPhone 13 d’Apple parvient encore à conserver quelques-uns de ses secrets. Mais les langues se délient peu à peu.

Une mise à jour mineure, sauf du côté de l’appareil photo

Et comme souvent, c’est à Mark Gurman que l’on doit cette nouvelle livraison d'informations exclusives à propos du prochain flagship de la marque à la pomme. Le journaliste de Bloomberg, annonce en effet que si l’iPhone 13 ne révolutionnait pas ce qui a été proposé avec l’iPhone 12, des nouveautés du côté de la vidéo pourraient faire la différence.

À commencer par la présence du mode portrait vidéo, une option déjà disponible chez Samsung. Comme l’explique Gurman, ”le capteur de profondeur de l'iPhone créera l'effet et permettra aux utilisateurs de modifier la quantité de flou après l'enregistrement.” L’iPhone propose un mode portrait depuis 2016 (et la sortie de l’iPhone 7 Plus), mais celui-ci était réservé aux photos.

Autre nouveauté annoncée : l’arrivée du format ProRes. Ce qui permettra aux utilisateurs d'enregistrer une vidéo dans un format de qualité supérieure et d'offrir plus de contrôles d'édition. Tout comme le format ProRaw pour les photos, disponible sur l’iPhone 12 Pro et Pro Max, le format ProRes pourrait également être exclusif à l'iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Enfin, les photos bénéficieront de filtres plus avancés. “Les utilisateurs pourront choisir parmi plusieurs styles à appliquer à leurs photos, comme afficher des couleurs à une température plus chaude ou plus froide tout en gardant des blancs neutres. Une autre option ajoutera un look plus dramatique avec des ombres plus profondes et plus de contraste.”

Quant à l’iPhone en lui-même, le journaliste confirme ses précédentes annonces : à savoir la présence d’une puce A15, d’une encoche réduite, et d’un écran cadencé à 120 Hz.