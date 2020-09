iPhone 12 : les usines de Foxconn tournent non-stop et les congés sont décalés

L’iPhone 12 approche à grands pas et pour être certain d’être en mesure de satisfaire la demande, les usines chinoises de Foxconn tournent à plein régime. À tel point que les ouvriers doivent faire une croix sur leurs congés au mois d’octobre.

Selon le South China Morning Post, des employés expliquent que la cadence de production a augmenté depuis l’été, et que les jours de repos étaient limités à maximum quatre jours par mois.

“Vous pouvez gagner de 5 000 à 6 000 yuans (760 euros) par mois, et si vous travaillez à l'usine plusieurs jours d’affilés, il y a un joli bonus à la clé”, explique Wang Guofeng, un ouvrier de 33 ans, employé par Foxconn depuis quatre ans.

Ce bonus, promis par Foxconn, est de 10 000 yuans, soit 1250 euros. Pour le toucher, les employés doivent travailler au moins 55 jours sur une période de 90 jours, et rester disponibles après le 18 septembre.

Selon un autre employé, les usines tournent 24 heures sur 24 et il sera difficile de profiter de la fête nationale qui aura lieu le 1er octobre, et qui marque également le début de la fête de la mi-automne (soit un des événements les plus importants du calendrier chinois avec le Nouvel An), ce qui donne droit en temps normal à une pause de 8 jours consécutifs.

Pour rappel, Apple devrait présenter quatre modèles d’iPhone dans le courant du mois d’octobre : l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.