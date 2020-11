iPhone 12 : le chargeur MagSafe peut également laisser des traces sur le téléphone

La semaine dernière, on apprenait que le chargeur MagSafe , qui permet de recharger la gamme iPhone 12 sans fil et jusque 15 W, pouvait laisser des traces sur les coques de protection.

© Jerome / Mac4Ever

Mais selon un lecteur du site Mac4Ever, le dos de l’iPhone peut également être marqué. Comme l’explique un certain Jérôme, l’utilisation d’une coque MagSafe en silicone a laissé une trace sur le smartphone, qui selon le lecteur n’a pas été chargé via le galet, mais toujours via le port Lightening.

“J’ai essayé de frotter, mais impossible à retirer. Je n’ai jamais chargé en sans-fil MagSafe, uniquement en filaire”, explique-t-il à nos confrères de Mac4Ever.

Apple n’a pas encore réagi au problème, qui ne semble pas être généralisé pour l’instant. Mais concernant l’utilisation du galet de recharge sur des coques, l’entreprise indique dans ses pages assistance que “si vous conservez votre iPhone dans un étui en cuir pendant le chargement avec votre chargeur MagSafe, l'étui peut afficher des empreintes circulaires dues au contact.”

Affaire à suivre.