iPhone 12 : le chargeur MagSafe double rechargera moins vite que le simple

La recharge sans fil chez Apple, c’est compliqué.

Fin octobre, on apprenait que la recharge MagSafe serait deux fois plus lente qu’une recharge classique sur l’iPhone 12. En effet, le smartphone se chargerait jusqu’à 50% en 28 minutes avec un chargeur classique de 20 watts; mais en une heure avec le chargeur MagSafe qui vient s’attacher magnétiquement à l’arrière du téléphone.

Et désormais, c’est le MagSafe Duo, un nouvel accessoire à venir et facturé 149 euros, qui est pointé du doigt pour sa lenteur. En effet, le produit, qui permet de recharger à la fois un iPhone et une Apple Watch, ne sera pas capable d’atteindre la puissance de chargement du galet MagSafe classique.

Selon Apple, le chargeur double n’atteindra que les 11 W sans fil une fois branché sur un adaptateur 20 W (vendu séparément, pour 25 euros). Ce qui amène la facture à 174 euros. De son côté, le MagSafe simple branché le même adaptateur permet d’atteindre les 15 W en coûtant moins cher (45 euros + le prix de l’adaptateur, soit 70 euros au total).