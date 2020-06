iPhone 12 : des moules confirment le look inspiré de l’iPad Pro

Un nouvel iPhone avec des bords plats comme sur l’iPhone 4, beaucoup en rêvait. Et 2020 marquera sans doute le retour de ce style , deux ans après l’arrivée de l’iPad Pro de 3e génération, qui adoptait lui aussi les bords plats, notamment pour pouvoir recharger le stylet Apple Pencil sur le “haut” de la tablette.

Des photos des moules des différentes versions de l’iPhone 12 circulent actuellement en ligne. Ces moules, qui servent généralement aux accessoiristes pour créer leur produit avant l’annonce de l’iPhone par Apple, adoptent bel et bien le style visuel de l’iPad Pro .

On notera que si des rumeurs annonçaient une encoche plus petite sur l’iPhone 12, les moules gardent une encoche similaire à celle introduite sur l’iPhone X. Tout simplement, car les accessoiristes n’ont généralement pas besoin de connaitre sa taille exacte pour créer une coque de protection ou tout autre accessoire (sauf éventuellement dans le cas des protections d’écrans).

Même chose à l’arrière, où l’on retrouve les trois capteurs de l’iPhone 11 Pro, alors que les rumeurs annonçaient l’arrivée d’un quatrième capteur ToF (Time of Flight). Là aussi, il semblerait que malgré l’ajout d’un nouveau capteur, le module photo garde sa taille actuelle, et ne devrait donc pas être pris en compte par les accessoiristes.

Ce qu’il faut retenir de ces photos, c’est bien les bords plats, un look qu’Apple n’a plus utilisé sur un iPhone depuis l’iPhone SE premier du nom. On remarque également les différentes tailles prévues par Apple :

Un iPhone 12 de 5,4 pouces

Un iPhone 12 de 6,1 pouces

Un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces

Un iPhone 12 Pro de 6,7 pouces

À titre de comparaison, Apple propose quatre tailles d’écrans dans sa gamme actuelle :