iPhone 12 : Apple opterait pour des aimants pour faciliter la recharge sans fil

L’AirPower est mort, vive l’AirPower. Le tapis de recharge sans fil d’Apple, abandonné suite à des problèmes de surchauffe, pourrait faire son grand retour avant la fin de l’année. Et la solution trouvée par Apple pour éviter ces problèmes de surchauffe pourrait se baser sur des aimants.

Tout comme l’iPad Pro possède une centaine d’aimants, permettant d’accrocher sans effort une housse ou un clavier tel que le Magic Keyboard et fait flotter la tablette dans les airs, l’iPhone 12 pourrait lui aussi disposer d’aimants.

Une quarantaine d'aimants sur l'iPhone 12

D’après un cliché partagé sur Weibo, le châssis de l’iPhone 12 posséderait une quarantaine d’aimants, qui serviraient non pas à attacher une coque (quoique ?), mais permettrait surtout au smartphone de se positionner correctement sur un tapis de recharge… comme l’AirPower.

En effet, le problème de la première version de l’AirPower venait entre autres du placement des appareils. Le tapis était censé pouvoir accueillir plusieurs appareils à la fois, comme un iPhone, des AirPods et une Apple Watch et les recharger, peu importe leur position sur le tapis. Ce qui nécessitait un nombre conséquent de bobines de recharges et ce qui a causé l’abandon du produit.

En utilisant des aimants, Apple “forcerait” la position de l’iPhone, voire de futurs produits, sur le tapis de recharge. De plus, les aimants permettraient de garder certains appareils en place lors d’une éventuelle charge inversée. L’option, qui existe notamment chez Huawei, permet de recharger un appareil en le posant au dos d’un P30 ou d’un P40, par exemple. Avec ces aimants, Apple éviterait que le second appareil chargé par le premier glisse et cesse d’être en contact avec le système de recharge sans fil.

Enfin, AirPower ou pas, les aimants régleraient un gros souci de la recharge sans-fil, à savoir le positionnement. Il n’est pas rare de rater une recharge, car le téléphone était mal positionné et aurait dû être placé différemment.

Quoiqu’il en soit, il ne s’agit pour l’instant que de spéculations, basées sur une simple photo. Mais les rumeurs concernant un retour de l’AirPower étant de plus en plus insistantes, il est normal que la toile s’enflamme sur ce sujet.