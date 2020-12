iPhone 11 : Apple lance un programme de remplacement de certains écrans défectueux

La marque à la pomme a déterminé que l’écran d’un nombre limité d’iPhone 11 était susceptible de ne plus répondre aux commandes tactiles du fait d’un problème affectant le module-écran.

Ces appareils, fabriqués entre novembre 2019 et mai 2020, peuvent être réparés gratuitement par l’entreprise californienne, à condition d’être éligibles. Pour savoir si c’est votre cas, il faut vous rendre sur cette page, et entrer votre numéro de série.

Pour trouver le numéro de série de votre iPhone, il suffit de :

Accédez à Réglages > Général, puis touchez Informations. Recherchez le numéro de série. Vous devrez peut-être faire défiler l’écran vers le bas pour accéder aux numéros IMEI/MEID et ICCID. Pour coller ces informations dans un formulaire d’assistance ou d’enregistrement Apple, touchez de manière prolongée le numéro à copier.

Si votre iPhone 11 est éligible, Apple le réparera de trois façons différentes : soit via un centre de services agréé, soit via un Apple Store, ou soit via l’assistance Apple qui organisera une réparation par envoi postal.

Concernant d’autres appareils, Apple précise qu’aucun autre modèle d’iPhone n’est éligible à ce programme.