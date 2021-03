iPad : un point sur les nouvelles rumeurs concernant la tablette d’Apple

La marque à la pomme planche sur plusieurs nouvelles versions de sa tablette. Modèle Pro, ou Mini, avec ou sans écran Mini LED : on fait le point.

iPad Pro

La version la plus onéreuse de la tablette devait connaître un nouveau modèle dès le mois d’avril. Selon les informations publiées par Bloomberg, l’iPad Pro conserverait son look actuel (aux bords carrés), ainsi que ses deux tailles d’écran (11 et 12,9 pouces), mais bénéficierait d’un processeur plus rapide. Bloomberg annonce un processeur au moins aussi rapide que l’actuelle puce M1, développée par Apple, et présente dans les nouveaux MacBook Air, Pro, et Mac mini.

La tablette proposerait également un écran Mini LED, qui offrirait un contraste plus élevé et serait moins sensible aux effets de “brulures”(soit une rémanence d’image) présents sur les écrans OLED. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la tablette serait le premier produit à bénéficier de cette nouvelle technologie. Le MacBook Air doté d’un écran Mini LED ne serait, quant à lui, pas prévu avant 2022.

Dernière information concernant l’iPad Pro : la présence d’un port Thunderbolt, qui viendrait remplacer l’actuel port USB-C, et offrirait une vitesse de transfert supérieure (40 Gb/s contre 10 Gb/s actuellement). Autant de nouveauté qu’Apple pourrait dévoiler lors d’une Keynote au mois d’avril.

Lire aussi : La prochaine Keynote n’aura sans doute pas lieu au mois de mars

iPad Mini

Du côté de l’iPad Mini, les nouveautés seraient moins nombreuses. À commencer par la taille de l’écran, qui serait plus grande. Actuellement la tablette propose un écran de 7,9 pouces, et des rumeurs annoncent un écran de 8,4 pouces, grâce à des bords plus fins.

Le bouton Touch ID serait malgré tout toujours de la partie, tout comme le connecteur Lightning, qu’Apple ne veut décidément pas abandonner. La dernière version de l’iPad Mini date de 2019. Autant dire qu’un rafraîchissement de la gamme serait bienvenu.