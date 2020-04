iOS : un simple message peut faire planter votre iPhone

L'iPhone d'Apple est de nouveau victime d'un bug, causé par un simple message, capable de faire planter le smartphone.

Ce n'était plus arrivé depuis iOS 11, mais un nouveau "text bomb", soit un bug impliquant une combinaison de caractère capable de crasher l'iPhone, fait son grand retour sur iOS 13.4.1.

On ne publiera évidemment pas la suite de caractères qui cause ce problème, mais on y retrouve des caractères issus du Sindhi. Et nul besoin de lire le message pour faire planter l'iPhone, car le simple fait de recevoir la notification suffit pour causer le problème (l'écran tactile de l'appareil ne répond plus).