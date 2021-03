iOS : la dernière mise à jour est à installer de toute urgence

Apple a déployé une nouvelle mise à jour pour iPhone et iPad, iOS 14.4.2 et iPadOS 14.4.2. Elle corrige une faille importante.

Selon la marque à la pomme, cette faille a permis à des pirates de passer via le navigateur Safari pour “traiter du contenu web de manière malveillante.”

Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité

La mise à jour concerne les iPhone 6s et les versions ultérieures, tous les modèles d’iPad pro, les iPad Air 2 et les modèles ultérieurs, l’iPad de 5e génération et les versions ultérieures, l’iPad mini 4 et les versions ultérieures et l’iPod touch de 7e génération.

Pour installer cette mise à jour au plus vite, il suffit de vous rendre dans les réglages de l’iPhone ou de l’iPad, puis dans Général > Mise à jour logicielle. La mise à jour, qui pèse 203 Mo, devrait apparaître. Il suffit ensuite de la télécharger et de l’installer.

À noter que sur les plus anciens appareils, la faille est également présente. C’est pourquoi Apple proposera une nouvelle version d’iOS 12, numérotée iOS 12.5.2, pour corriger le problème.