iOS 15 : voici les options absentes sur les anciens iPhone

Le nouvel OS d’Apple, disponible depuis ce lundi 20 septembre, est compatible avec une longue liste d’iPhone, neufs et anciens. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne.

iOS 15 prend en effet en charge les iPhone SE de première et seconde générations, ainsi que les iPhone 6s et 6s Plus et tous les modèles sortis depuis. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas changer de téléphone tous les ans et la preuve qu’il est possible de soutenir d’anciens modèles pendant plusieurs années.

Mais cela ne veut pas dire pour autant que toutes les options sont disponibles sur chaque modèle. En effet, plusieurs fonctionnalités d’iOS 15 nécessitent au minimum une puce A12 Bionic. Ce qui signifie que l’iPhone X, ainsi que tous les iPhone sortis avant, n’auront pas accès à ceci :

Le mode portrait sur FaceTime

Le mode audio spatial sur FaceTime

L’isolation de la voix sur FaceTime

Le mode spectre large sur FaceTime

Le globe 3D interactif d’Apple Plans

Le guidage immersif sur Plans

Les cartes détaillées de San Francisco, Los Angeles, New York et Londres

L’option Live Text, qui permet de sélectionner du texte sur une photo

Les requêtes Siri gérées sur l’appareil

La possibilité d’utiliser Siri sans connexion

Le zoom lors de vidéo QuickTake

La possibilité d’ajouter des cartes d’hôtel ou de voiture dans Wallet

Le mode dictée hors ligne

Les animations sur l’application Météo

Bref, rien d’essentiel qui nécessite l’achat d’un nouvel iPhone.